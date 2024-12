Foto: Divulgação Scorpions

O Scorpions , banda alemã de rock, irá retornar ao Brasil ! No dia 21 de abril de 2025 , o grupo se apresentará no Qualistage, no Rio de Janeiro . A venda de ingressos para o público geral ocorrerá na próxima sexta-feira (13) às 10h pela plataforma Eventim.

Já na próxima quinta-feira (12), a pré-venda exclusiva aos membros do fã-clube do grupo ocorrerá no mesmo horário. A formação musical, que possui seis décadas de carreira, tem os sucessos No One Like You e Rock You Like a Hurricane .

Para decidir qual ingresso comprar, confira as seguintes modalidades : Pista Premium - R$ 780,00 (Inteira) R$702,00 (Qualicorp) R$ 390,00 (Meia). Pista - R$ 440,00 (Inteira), R$396,00 (Qualicorp) e R$ 220,00 (Meia). Poltronas - R$ 480,00 (Inteira), R$432,00 (Qualicorp) e R$ 240,00 (Meia). Camarote A - R$ 780,00 (Inteira), R$702,00 (Qualicorp) e R$ 390,00 (Meia). Camarote B - R$ 780,00 (Inteira), R$702,00 (Qualicorp) e R$ 390,00 (Meia). Camarote C - R$ 780,00 (Inteira), R$702,00 (Qualicorp) e R$ 390,00 (Meia).

A classificação etária para o show da banda é de 18 anos. Menores poderão ir ao evento caso estejam acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais.