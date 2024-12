Reprodução/Instagram/Globo Natacha Horana e Faustão

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) apresentou denúncia contra Natacha Horana, ex-bailarina do Faustão, por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. A influencer, presa desde 14 de novembro em São Paulo, teria atuado em uma rede criminosa comandada por Valdeci Alves dos Santos, conhecido como "Prateado". A formalização da denúncia foi divulgada pelo Portal Léo Dias .

De acordo com o documento obtido pelo veículo, Natacha foi denunciada 26 vezes pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que a influencer teria usado seu nome em registros de imóveis e transações financeiras para ocultar a origem dos recursos, configurando um papel ativo no esquema.

Os promotores envolvidos no caso afirmam que a conexão de Natacha com Valdeci não era circunstancial, mas parte de uma estrutura sistemática de lavagem de dinheiro. O documento menciona que bens registrados no nome dela foram adquiridos em períodos nos quais não havia comprovação de renda compatível.

As apurações também destacam o histórico de transações suspeitas associadas à ex-bailarina, como a compra de veículos e imóveis de luxo, além da movimentação de altos valores em espécie. A denúncia indica que os recursos do tráfico eram dispersados para familiares e outros associados de Valdeci.

Natacha segue em prisão preventiva na Cadeia Pública Feminina de Franco da Rocha, em São Paulo.