Reprodução/Instagram Osmar Prado

O ator Osmar Prado, aos 77 anos, passou por uma cirurgia de catarata e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde. Ele compartilhou o ocorrido nesta quarta-feira (11) nas redes sociais, publicando uma foto no hospital com um curativo no olho.

"Feita a cirurgia de catarata. Me recuperando muito bem", afirmou o veterano. A catarata é um problema ocular comum em idosos, caracterizado pela opacidade do cristalino, o que provoca a visão turva. O procedimento, considerado simples, tem uma recuperação geralmente rápida.

Nos comentários, os fãs demonstraram carinho e preocupação, deixando mensagens de apoio ao ator. "Boa recuperação, mestre", escreveu um internauta. "Que maravilha, Sr. Osmar! Que Omolu te dê saúde! Deus te abençoe!", escreveu outro. "Espero que esteja bem. Querido. Assustei ao vê-lo com um olho coberto. Mas fico feliz que esteja bem. Desejo que se recupere completamente e sem dificuldades. Paz e saúde para você", desejou um terceiro.