Em participação no Podshape, apresentado por Juju Salimeni e Diogo Basaglia , Kleber Bambam , campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, gerou controvérsia ao minimizar a fama de influenciadoras como Virginia Fonseca . A entrevista completa será lançada nesta quinta-feira (12), às 19h, no YouTube.

Bambam afirmou que personalidades da internet, como Virginia, não podem ser consideradas famosas de forma ampla. “As pessoas da internet não são famosas. São conhecidas do momento. Até a própria Virginia, se perder o Instagram dela, daqui a três meses ninguém fala dela”, declarou.





Juju Salimeni rebateu, defendendo a relevância de Virginia: “São poucos os que furaram a bolha da internet. Os que nasceram ali, furaram. Aí eles já estão em um patamar que já são famosos.” Contudo, Bambam discordou: “Da internet. Se eu for com ela em 10 prédios, 10 porteiros, oito não sabem quem é ela.”

O ex-BBB continuou criticando a trajetória de Virginia, afirmando que a ascensão dela só aconteceu após a relação com Zé Felipe. “Ela era figurante do Rezende. Ninguém conhecia ela. Quando colou no Zé Felipe, filho do Leonardo, automaticamente, puxaram ela no pacote e fizeram colab. Por isso, ela tá onde tá. Se amanhã perder o Instagram, acabou a força dela.”