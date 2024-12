Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores nesta terça-feira (10) ao compartilhar uma série de fotos curtindo as praias paradisíacas das Bahamas, no Caribe. Apenas três meses após o nascimento do terceiro filho com o cantor Zé Felipe , a empresária impressionou ao mostrar o abdômen definido e torneado, resultado de uma rotina disciplinada de exercícios, alimentação rica em proteínas e tratamentos estéticos.

Na legenda de uma das imagens, onde aparece deslumbrante de biquíni à beira-mar, Virginia brincou sobre a temperatura da água: "Só faltou a água quentinha da Bahiaaa pai". Nos comentários, fãs e admiradores não pouparam elogios. "Que perfeição", escreveu um seguidor, enquanto outro comentou, em tom descontraído: "Chega a ser uma humilhação".





Virginia, que mantém os seguidores atualizados sobre as práticas de autocuidado, revelou recentemente que sua dieta prioriza claras de ovo e proteínas, além de exercícios físicos regulares. Durante a viagem, a influenciadora também causou alvoroço ao postar um clique romântico com Zé Felipe. O cantor, em tom de brincadeira, aproveitou a ocasião para sugerir a chegada de mais um herdeiro ao casal, que já é pai de três crianças.