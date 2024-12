Instagram/@virginia Virgínia posa no colo de Zé Felipe e cantor provoca





A influenciadora Virgínia Fonseca encantou seus seguidores nesta segunda-feira (09) ao compartilhar uma foto ao lado do marido, Zé Felipe , durante uma viagem ao Caribe.

Na imagem, Virgínia , de biquíni, aparece no colo do cantor e legendou com bom humor: " Vamos pá la playa ❤️‍🔥" . Porém, o que realmente chamou atenção foi o comentário de Zé Felipe: "Bora fazer mais um filho hoje?" . A resposta descontraída movimentou a publicação e arrancou risadas dos fãs.

O casal já é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.