Reprodução Jojo Todynho vira garota-propaganda da Havan após rejeição de marcas

A influenciadora Jojo Todynho virou garota-propaganda da empresa Havan, comandada pelo empresário Luciano Hang, conhecido por ser aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A parceria acontece após Jojo enfrentar rejeição no mercado publicitário, decorrente do posicionamento político e do rompimento com a comunidade LGBT+.

Nesta sexta-feira (22), Jojo Todynho e Luciano Hang apareceram juntos em um vídeo, ironizando a rejeição enfrentada pela campeã de A Fazenda. "Vamos cancelar tudo? Havan: só cancela preço alto", brincou a dupla.

GENTE? Jojo Todynho é a nova garota propaganda da Havan. pic.twitter.com/jl1eRqbnA6 — UpdateCharts (@updatecharts) November 22, 2024





Fim do contrato com a Avon

Entre as recentes polêmicas envolvendo Jojo Todynho e contratos publicitários, destaca-se o imbróglio com a empresa de cosméticos Avon.

Os executivos da marca não teriam aprovado a briga em que Jojo rompeu com a comunidade LGBT+ e se declarou conservadora, alinhada à ideologia de direita.

Em outubro, a influenciadora criticou a empresa, com quem ainda tem contrato até dezembro, ao comentar o fim da parceria: "A Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não iam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro", afirmou. "Não houve ‘descarte’ nenhum, mas é bom para entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse."