Olha quem está de volta! Bruna Griphao anunciou, com exclusividade ao Gshow, o lançamento de um novo projeto musical. O EP contará com seis músicas inéditas e marca um novo capítulo em sua carreira artística.

“Me juntei com profissionais que admiro, que já têm trabalhos respeitados no mercado da música. Isso me deixa mais segura e confiante. Estou cercada de pessoas cujo trabalho admiro profundamente”, revelou a cantora.

Este será o primeiro EP de Bruna desde o lançamento dos singles Bandida e Queimar em 2023 , que marcaram sua estreia na música ainda durante sua participação no BBB 23. Após essa fase inicial, ela decidiu pausar os lançamentos para se dedicar a outras áreas da vida.

Agora, mais madura e com mais tempo para se planejar, Bruna se sente pronta para retomar a carreira musical de forma estruturada. "É um processo. Ainda estou me descobrindo, faço sem pressa, mas com muito amor e cuidado. Enquanto estava no BBB, algumas músicas saíram sem que eu tivesse aprovado. Hoje tenho tempo para planejar, organizar e criar algo que me traga orgulho a longo prazo", explicou.

A atriz também compartilhou que a música sempre foi uma paixão . “A música sempre esteve presente na minha vida, mesmo que o público não soubesse. Sempre fiz aulas de canto, é uma paixão genuína”, contou.