O resultado de um exame de DNA revelou, na noite de segunda-feira (9), que Ricardo Rocha , comerciante de 50 anos, não é filho do apresentador Gugu Liberato , que faleceu em 2019 aos 60 anos. Porém, o homem se pronunciou nas redes sociais por meio de uma mensagem enigmática e até mesmo religiosa.

"A paz de Deus. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais", escreveu ele. Ricardo Rocha entrou na Justiça para verificar uma história que lhe foi contada desde a infância.





De acordo com a avó, a mãe de Ricardo teria tido um romance com Gugu em 1973, quando o apresentador trabalhava como office-boy nos estúdios TVS, no bairro do Sumaré, em São Paulo. Na época, Gugu tinha apenas 13 anos, enquanto a mãe de Ricardo trabalhava como babá em uma residência na mesma região.

Apesar das alegações, o exame de DNA realizado com amostras genéticas da mãe de Gugu, Maria do Céu , e de dois irmãos do apresentador descartou a paternidade. Após o resultado, Ricardo Rocha não se pronunciou oficialmente, mas compartilhou mensagens enigmáticas nas redes sociais. Em uma das postagens, escreveu: “Acalma o coração que nem tudo que vemos é o que parece que vemos…” e em outra, “Deus é bom”.

