Mãe de Gugu quebra silêncio sobre a morte do apresentador: 'É muita saudade'

Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, quebrou o silêncio sobre a morte do filho, vítima de um acidente doméstico em 21 de novembro de 2019. Em depoimento ao documentário "Gugu, Toninho e Augusto", a matriarca expressou a profunda saudade que sente do apresentador.

“Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade”, desabafou Maria para a produção do streaming +SBT.

No documentário, a mãe de Gugu também recordou o início da carreira do filho. “Morávamos perto da TV Tupi. Ele gostava de participar das gincanas do Programa Silvio Santos e ia até lá. Lembro que era inverno e fazia muito frio. Eu ficava lá fora, esperando por ele. O sonho dele era conhecer o Silvio, mas ninguém deixava chegar perto. Mesmo assim, ele nunca desistiu”.

Maria ainda ressaltou a importância de Silvio Santos, então dono do SBT, na trajetória de Gugu. “Ele foi um segundo pai para o meu filho. Agradeço ao Silvio por tudo o que fez por ele”, declarou emocionada.