Instagram/@virginia Virginia Fonseca aposta em tratamento inovador com esperma de salmão para combater acne





Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (2) detalhes dos tratamentos estéticos que realizou para combater a acne no rosto.

Entre os procedimentos, chamou atenção o uso de esperma de salmão, uma técnica já adotada por Kim Kardashian e Jennifer Aniston, e amplamente conhecida na Coreia do Sul , país referência em inovações de beleza e cuidados com a pele.

Nos Stories, a influenciadora mostrou o momento em que o médico aplica o produto no rosto e, em tom descontraído, comentou: "Me mimei!", fazendo referência ao seu famoso meme. O procedimento, além de inusitado, reforça a busca por tratamentos eficazes e sofisticados que têm conquistado espaço no mundo da estética.