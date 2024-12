Reprodução/Instagram Elis Regina e casa

A mansão que foi residência de Elis Regina entre 1967 e 1972, e serviu de cenário para o icônico casamento da cantora com o compositor Ronaldo Bôscoli , teve seu preço reduzido para R$ 7,5 milhões, após oito meses à venda. Originalmente, o imóvel, localizado na Avenida Niemeyer, em São Conrado, Rio de Janeiro, estava avaliado em R$ 8 milhões.

A casa, que possui uma vista privilegiada para a Praia de São Conrado, segue sendo alvo de interesse e discussão nas redes sociais, com internautas sugerindo que o imóvel deveria ser transformado em um local de visitação, dada sua importância histórica e emocional. Com 350 metros quadrados, o casarão de três andares conserva características dos anos 1950, como portas altas e janelas de madeira.





A fachada azul e branca contrasta com o interior mais neutro, que inclui três quartos, uma suíte, sala de estar, piscina, sauna e um deque com vista para o mar. Foi nesta mansão que Elis Regina viveu momentos marcantes de sua vida, como o nascimento de seu filho João Marcello Bôscoli , em 1970, e episódios emocionais com seu ex-marido, como o famoso incidente em que ela atirou ao mar a coleção de discos de Frank Sinatra, de Ronaldo Bôscoli.

Desde 2011, o imóvel pertence a um executivo francês especializado em imóveis de luxo, e até o início de 2024, foi oferecido para locação por R$ 5 mil a diária. Além de sua localização privilegiada, com proximidade das praias do Leblon e São Conrado, a mansão oferece uma atmosfera tranquila, ideal para quem busca um refúgio da agitação da cidade.