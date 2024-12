Reprodução/Instagram O apresentadore descobriu uma nódulo durante um ultrassom ao vivo





O apresentado r Paulo Mathias anunciou nesta terça-feira (10), em suas redes sociais, sua saída do SBT. Ele integrava o time do programa "Chega Mais" , ao lado de Regina Volpato e Michelle Barros , atração que foi encerrada na semana passada.

Em um vídeo emocionado, Paulo explicou: "Hoje me desligo oficialmente do SBT. Gente, calma! Dentro do meu coração, carrego o mais profundo sentimento de gratidão por essa casa maravilhosa, que me acolheu no início do ano e tornou meu 2024 muito feliz."





O apresentador também revelou que pretende tirar um período de férias, mas garantiu que seguirá na comunicação.

"É o que eu amo fazer, o que me realiza, o que me deixa feliz, e eu vou batalhar muito por isso. Não sei onde, nem quando ou como, mas é isso que quero para a minha vida."

Paulo fez questão de agradecer ao SBT pela oportunidade e também à diretora Daniela Beyruti , destacando o carinho e apoio que recebeu durante sua passagem pela emissora.