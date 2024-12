Reprodução/RPC Wilson Kirsche foi dispensado pela Globo depois de 28 anos





A RPC, parceira da Globo no Paraná, está fazendo cortes drásticos em seu Jornalismo. Menos de uma semana depois de demitir Ana Zimmerman, uma das profissionais mais experientes do canal, a emissora decidiu demitir nesta terça (10) Wilson Kirsche, repórter do Jornal Nacional e âncora plantonista do Boa Noite Paraná, telejornal que equivale ao SP2.

Ele, que estava há quase 3 décadas na empresa, foi avisado de seu desligamento enquanto preparava uma homenagem ao escritor Dalton Trevisan, popularmente conhecido como o Vampiro de Curitiba.

A coluna apurou que, assim como já havia acontecido com Ana Zimmerman, a demissão de Wilson Kirsche foi feita por Roberson Jannuzzi, atual apresentador do Meio-Dia Paraná. O jornalista, apesar de não exercer nenhum cargo diretivo formalmente, tem tido uma ascensão meteórica na estrutura da RPC.

Ele trabalha na emissora há apenas 6 anos, e já conquistou mais espaço que diversos veteranos. Nos bastidores, comenta-se que é questão de tempo para que ele assuma oficialmente a direção de Jornalismo, atualmente ocupada por Luciana Marangoni.

Jannuzzi é próximo de Guilherme Pereira, atual presidente do GRPCom, conglomerado midiático que administra a afiliada da Globo . Sua chegada, em março de 2018, foi uma determinação direta do gestor da empresa -- até então, ele trabalhava como editor-chefe da Rede Massa, parceira do SBT no Paraná.

Contratado inicialmente como editor de texto, rapidamente foi alçado aos estúdios dos telejornais, inicialmente como apresentador do mapa-tempo. Logo depois, virou âncora do Boa Noite Paraná. Desde 2022, está a frente do telejornal local da hora do almoço.

Quem é o repórter dispensado pela Globo?

Wilson Kirsche, por sua vez, era um dos funcionários mais antigos da afiliada da Globo : ao todo, em suas duas passagens pela empresa, foram 28 anos dedicados ao Jornalismo da RPC.

Repórter experiente, ele foi escalado para assumir interinamente a apresentação do Boa Noite Paraná no final de 2021, depois da demissão de Sandro Dalpícolo. Jornalista premiado, ele era um dos poucos colaboradores da praça que atuava em todos os jornais de rede da Globo , como o Bom dia Brasil e o Jornal Hoje.

Muito querido por seus colegas de trabalho, Kirsche era visto como um modelo a ser seguido pela Redação da RPC. Dono de um texto impecável, o repórter preparava uma matéria especial para o Boa Noite Paraná desta terça-feira quando foi comunicado de seu desligamento.

Em sua mensagem de despedida, o jornalista seguiu com a elegância pelo qual era conhecido, dando sorte aos que continuam na afiliada da Globo . A coluna teve acesso ao texto, reproduzido a seguir:

"Pessoal,

Fui demitido agora há pouco ao chegar à Redação, depois de 28 anos de RPC.

Como sempre, até havia sugerido uma abordagem diferente para contar a morte de Dalton Trevisan. Esse outro olhar foi uma constante na minha carreira, da qual me orgulho muito.

Então, sem chavões nem delongas -- como preferia o nosso Vampiro. Muito obrigado a todos e sejam felizes na jornada.

Até..."