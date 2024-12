Instagram/@entertainmenttonight Jay-Z ignora acusação de assédio e surge com a família em première de "Mufasa: O Rei Leão"





Jay-Z , mesmo enfrentando acusações de assédio, apareceu sorridente ao lado de Beyoncé e Blue Ivy na première de Mufasa: O Rei Leão , realizada na noite desta segunda-feira (09) , em Los Angeles. Este foi o primeiro evento público da família após Jay-Z se tornar alvo de um processo envolvendo acusações de estupro de menor.

Beyoncé e Blue Ivy, que marcaram presença no evento, emprestam suas vozes às personagens Nala e Kiara , respectivamente, na animação que narra a história anterior a O Rei Leão . A cantora Iza , que dá voz a Nala na versão brasileira do filme, também participou da pré-estreia.





A noite contou ainda com a presença de Tina Knowles , mãe de Beyoncé, que desfilou pelo tapete vermelho no Dolby Theatre.

Caso

Marido de Beyoncé e um dos rappers mais conhecidos da indústria fonográfica internacional, Shawn Carter, popularmente conhecido como Jay-Z, de 55 anos, foi alvo de uma denúncia anônima que o acusava de ter estuprado uma menina de 13 anos nos anos 2000. A acusação ainda diz que a vítima havia sido estuprada por Jay-Z e por Sean Combs, conhecido como P. Diddy.

As informações foram publicadas no último domingo (8) pelo portal americano "NBC News". Segundo o veículo, Jay-Z foi incluído em um processo federal, que foi aberto em outubro. Após a repercussão do caso, o artista veio a público negar as acusações.

Entenda a acusação

A vítima, cuja identidade não foi revelada e tem sido chamada como Jane Doe, alega que o crime ocorreu em Nova York , nos Estados Unidos, nos anos 2000. Na ocasião, ela teria sido convidada para uma festa privada depois do VMA (Video Music Awards).

A "NBC News" também apurou, de acordo com o processo, que as pessoas dessa festa usavam drogas, como maconha e cocaína. A publicação ainda conta que ela ingeriu bebidas e ficou "tonta". Após isso, ela teria sido vítima de agressão sexual por Jay-Z e P.Diddy.

O que Jay-Z diz?

Por meio de um comunicado publicado no X, antigo Twitter, a empresa Roc Nation, de Jay-Z, o marido de Beyoncé afirma ser vítima de "chantagem" pelo advogado que move a acusação, além de classificar a situação como "hedionda por natureza".

"Meu advogado recebeu uma tentativa de chantagem, chamada de carta de demanda, de um 'advogado' chamado Tony Buzbee. O que ele havia calculado era que a natureza dessas alegações e o escrutínio público me fariam querer um acordo.

Não senhor, teve o efeito oposto! Isso me fez querer expô-lo pela fraude que você é de uma forma muito pública. Então, não, eu não vou lhe dar um centavo.

Essas alegações são tão hediondas por natureza que eu imploro que você registre uma queixa criminal, não civil. Quem quer que cometa tal crime contra um menor deveria ser preso, você não concorda?

Essas supostas vítimas mereceriam justiça real se esse fosse o caso.

Este advogado, sobre quem eu fiz uma pequena pesquisa, parece ter um padrão desse tipo de teatralidade!

Eu não tenho ideia de como você se tornou um humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas eu lhe prometo que já vi seu tipo muitas vezes. Estou mais do que preparado para lidar com seu tipo. Você diz ser um fuzileiro naval? Os fuzileiros navais são conhecidos por seu valor, você não tem honra nem dignidade.

Minha única tristeza é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. As crianças não deveriam ter que suportar isso em sua tenra idade. É injusto ter que tentar entender graus inexplicáveis ​​de malícia destinados a destruir famílias e o espírito humano.

Meu coração e apoio vão para as verdadeiras vítimas no mundo, que têm que assistir como sua história de vida é fantasiada para lucratividade por este caçador de ambulâncias em um terno barato.

Você cometeu um erro terrível de julgamento pensando que todas as 'celebridades' são iguais. Eu não sou do seu mundo. Sou um jovem que saiu do projeto do Brooklyn. Não jogamos esse tipo de jogo. Temos códigos e honra muito rígidos. Nós protegemos crianças, vocês parecem explorar as pessoas para ganho pessoal. Somente sua rede de teóricos da conspiração, física falsa, acreditará nas alegações idiotas que vocês fizeram contra mim que, se não fosse pela seriedade em torno dos danos às crianças, seriam risíveis.

Estou ansioso para mostrar a vocês o quão diferente eu sou", argumenta ele no comunicado.

Caso Sean Combs

A acusação contra Jay-Z vem em meio ao polêmico caso de Sean John Combs, conhecido como P. Diddy ou Puff Daddy. O também rapper de 54 anos foi preso, sob acusações de tráfico sexual, extorsão, promoção da prostituição e associação criminosa. O músico está preso em Nova York. A polícia apreendeu drogas, fuzis, lubrificantes e óleos para pele de bebê nas mansões de Sean, em Los Angeles. Cassie Ventura, ex-namorada do detido, afirma ter sido estuprada por ele.