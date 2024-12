Reprodução/Instagram Adriane Yamin e Ayrton Senna

Adriane Yamin , que viveu um relacionamento de quatro anos com Ayrton Senna , trouxe à tona detalhes surpreendentes sobre o fim do namoro com o piloto e a sequência de eventos que o levaram a assumir publicamente um romance com Xuxa Meneghel apenas um mês depois. Em participação no podcast Na Lata, Adriane compartilhou a mágoa com a situação.

Yamin relatou que o término foi repentino e deixou muitas perguntas sem resposta. "Ele me disse: 'Adriane, eu tô muito confuso, vou precisar de um tempo'. Eu questionei: 'Como assim? Você acabou de me assumir para o mundo e me pede um tempo?' Então ele respondeu: 'Se você tem alguma dúvida, então a gente acaba por aqui'. Ele levantou e foi embora", revelou.





Pouco tempo depois, Adriane foi surpreendida com rumores envolvendo Ayrton e Xuxa. "Minha irmã me contou que ouviu dizer que ele mandou o avião buscá-la. Fiquei confusa e fui falar com a mãe dele", comentou. De acordo com Adriane, Senna não queria expor o relacionamento com Xuxa de imediato.

"Ele sabia que o que estava fazendo não era bonito, ele estava rebolando, tentando não expor nada. Quem quis fincar a bandeira e assumir publicamente foi a Xuxa", explicou. Adriane começou a namorar Senna aos 15 anos, enquanto ele tinha 24. Agora, aos 52 anos, ela destacou a frustração de não ter aproveitado uma vida a dois com mais liberdade. "O que mais me deixou doente foi ter chegado na reta final e não poder curtir a vida com ele. Quando finalmente podíamos ficar juntos com mais intimidade, ele decidiu parar para pensar", lamentou.