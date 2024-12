Reprodução: Instagram Fotos compartilhadas por Alice Wegmann

Alice Wegmann publicou um carrossel de fotos de Senna, série baseada na vida do automobilista brasileiro . Na manhã deste sábado (07), a atriz dividiu com os seguidores alguns momentos de quando gravou a obra da Netflix.



"Senna - Irlanda do Norte", escreveu ela na legenda da publicação. Na produção do streaming, ela interpreta Lilian Vasconcelos - primeira esposa do piloto. Após a postagem, os internautas aclamaram os registros.

"Amo os bastidores", afirmou uma usuária. "Linda, eu chorei na série", confessou uma segunda. "Meu Deus, como são bonitos", elogiou uma terceira em referência à selfie de Wegmann e Gabriel Leone, que vive o ícone brasileiro na ficção.

"Sensacional, deve ter sido surreal viver essa experiência", afirmou um quarto. "Chorei", disse um quinto. Produção da Netflix, a minissérie Senna aborda a vida de Ayrton Senna e a trajetória que o consagrou como um ícone do automobilismo .

