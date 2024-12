Instagram/@Anitta Anitta realiza procedimento estético na testa

Anitta revelou nesta terça-feira (10), em suas redes sociais, que passou por um novo procedimento estético para reduzir a aparência de uma "veia saltada" na testa.

Nos stories, a cantora apareceu deitada em uma maca com curativos na cabeça e esclareceu que não foi uma cirurgia, mas sim um procedimento a laser que durou cerca de duas horas.

Aproveitando sua passagem pelo Brasil, Anitta deu detalhes sobre o processo:

"Sei que muitos estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem essa veia sabe o quanto incomoda. Não é cirurgia, é um laser. Não tem corte, nada. Dura duas horinhas, não dói e não incomoda. Coloquei esse curativo só para ajudar a desinchar e garantir que tudo fique perfeito."

A cantora ainda contou que fez um teste para confirmar o resultado.

"Foi incrível! Fiquei de cabeça para baixo, gargalhei, chorei de emoção, e a veia não apareceu. É o fim de uma era! Não sabia que existia essa técnica. Me indicaram pelo WhatsApp, fui com coragem, confiei no meu Pai de Santo, que disse: 'Pode ir'. E deu tudo certo."

Anitta encerrou comemorando o resultado e destacando a praticidade e segurança do procedimento.