Reprodução/Instagram Mulher Melão

Há 25 anos, a personagem Feiticeira, interpretada por Joana Prado , protagonizava uma das capas mais emblemáticas da história da revista Playboy no Brasil. A edição de dezembro de 1999 bateu recordes ao vender 1,4 milhão de exemplares, consolidando-se como um fenômeno editorial e cultural.

Embora Joana tenha se afastado dos holofotes e evite relembrar esse período da carreira por motivos pessoais e religiosos, a influência da personagem Feiticeira permanece viva. Para celebrar o marco de 25 anos da publicação, Renata Frisson , a Mulher Melão, recriou a icônica capa da revista para o jornal Extra.





A edição de 1999 também refletia o Brasil daquele período, com entrevistas, editoriais de moda e publicidade que capturavam o espírito do final do milênio. Além do impacto cultural, o sucesso da revista abriu caminho para outros ensaios marcantes de Joana Prado, incluindo sua segunda capa em 2000, na qual surgiu sem o famoso véu que caracterizava a personagem. Hoje, Joana Prado vive longe das câmeras e se dedica à família e à vida empresarial ao lado do marido, o lutador Vitor Belfort .