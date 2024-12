Reprodução Brandi Glanville participou do 'The Real Housewives of Beverly Hills' e 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip'

A ex-modelo e estrela de realities shows dos Estados Unidos Brandi Glanville, conhecida por sua participação nos programas 'The Real Housewives of Beverly Hills' e 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip', chocou os seus seguidores com uma publicação nas redes sociais. A influencer mostrou que a pele do rosto está com um aspecto de "derretida" devido ao tanto de flacidez.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a loira afirma: "Minha vida foi arruinada sem motivo. Gastei todo meu dinheiro com médicos! Minha saúde está arruinada. Minha aparência está arruinada".

A socialite estuda o que teria acontecido para que a sua pele do rosto tenha chegado a forma como está atualmente e achar culpados para tal problema. Uma das hipóteses relacionados ao "derretimento de sua face" é o fundo emocional.

Brandi Glanville foi a responsável pela maior parte dos dramas das séries da emissora de TV. Em uma postagem, a loira levanta que supostos atritos com a emissora no reality show pode ter sido o agente causador do estresse mencionado: "O que aconteceu? Eu queria saber. Entrei e saí do hospital neste último ano e meio, gasta quase todo o dólar que tenho tentando descobrir. Alguns médicos dizem que tenho um parasita que se movimenta pelo meu rosto. Alguns dizem que é edema induzido por estresse. Eu, pessoalmente, digo que é [culpa do canal] Bravo".