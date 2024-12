Apresentador é encontrado morto dentro de casa no litoral de SP; saiba detalhes Conhecido como JB, ele iniciou sua trajetória com uma coluna social no jornal Boqueirão News e, em 1997, fundou o Programa JB na Santa Cecília TV

Home

Gente

Celebridades

Apresentador é encontrado morto dentro de casa no litoral de SP; saiba detalhes