Instagram/@xuxameneghel Xuxa anuncia lançamento de disco com músicas de Natal





Xuxa anunciou nesta sexta-feira (6) o lançamento do álbum Raridades de Natal, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A coletânea reúne uma seleção especial de canções natalinas interpretadas por ela em seus especiais de TV ao longo dos anos, muitas das quais nunca haviam sido incluídas em seus discos anteriores.

Em suas redes sociais, a Rainha dos Baixinhos, comemorou o lançamento:



“O Raridades de Natal já tá disponível pra todo mundo ouvir, curtir e se emocionar com uma seleção de canções natalinas que eu cantei nos meus especiais... tem pelo menos uma música de cada geração que cresceu comigo. Depois me digam qual vocês mais curtiram, tá? 🎅💋❌”, escreveu, marcando a gravadora Som Livre, responsável por reunir as músicas para o projeto.





O álbum promete trazer nostalgia e emoção para os fãs que acompanharam Xuxa ao longo das décadas, com músicas que aquecem o coração no espírito natalino.