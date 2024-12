Instagram/@bronwinaurora Tiktoker de 22 anos dança com suposto namorado de 85 anos internado





Bronwin Aurora , tiktoker canadense de 22 anos, gerou polêmica nas redes sociais ao postar um vídeo dançando ao lado de um homem de 85 anos, que ela afirma ser seu namorado.

O vídeo foi publicado no TikTok em outubro, mas ganhou grande repercussão nas outras plataformas nesta semana.

O idoso, cuja identidade não foi revelada, aparece acamado no hospital enquanto Bronwin faz uma piada sobre a herança que receberia após a morte dele.

"Pessoal, eu estou no testamento. Devo desligar os aparelhos?", escreveu ela na legenda do vídeo, gerando uma onda de reações.





Comentários de internautas logo surgiram: "Isso é o que acontece quando crianças são educadas pelos amigos e pela internet, em vez de serem orientadas por adultos. Sempre agindo de forma tola para chamar atenção", disse um usuário. "Espero que ele a retire do testamento" , ironizou outro.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram , 336 mil no X e 107 mil no TikTok, Bronwin compartilha em suas redes uma mistura de dancinhas, vídeos do seu cotidiano e conteúdos sensuais.

Ela também tem postado diversos vídeos em que aparece ao lado de um homem, que ela chama de namorado, em momentos íntimos, incluindo no hospital. Alguns especulam que o idoso seja, na verdade, seu avô, e que a tiktoker estaria forjando o relacionamento para gerar mais engajamento.

Além disso, Bronwin mantém um perfil no OnlyFans , onde compartilha conteúdo exclusivo para seus seguidores no formato adulto.