Instagram/@mariana_vasquez Assessora de festas de Viih Tube desabafa: 'Muita gente deixou de me procurar'





Mariana Vazquez, assessora de eventos, compartilhou seu desabafo sobre como a magnitude de alguns de seus projetos pode afastar clientes interessados em eventos menores.

Em entrevista exclusiva ao Vaca Cast, podcast apresentado pela influenciadora Evelyn Regly , ela contou sobre os bastidores de sua carreira, incluindo a produção da festa de 1 ano de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer .

Considerada uma festa milionária, que durou três dias, a experiência acabou gerando um mal-entendido entre possíveis clientes.

“Depois que organizei a festa da Viih Tube, muita gente deixou de me procurar para festas menores. O pensamento é: ‘Ela fez uma festa de três dias, com um orçamento enorme, não vai organizar a minha festa no salão do prédio’. Mas eu trabalho com eventos de todos os tamanhos, desde festinhas de R$ 10 mil, R$ 12 mil, até produções em que o orçamento não tem limites”, explicou.





Mariana enfatizou que, apesar do reconhecimento pelas grandes produções, os eventos menores são essenciais para sua trajetória profissional.

“O nosso trabalho, de ajudar a mãe a encontrar os fornecedores certos dentro do orçamento, é o mesmo, seja um milhão ou dez mil. Eu organizo a festa da Viih Tube, mas são essas festinhas de salão que realmente sustentam a minha vida”, concluiu.