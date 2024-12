Instagram/@josedelatorre___ Ator espanhol José de la Torre, de 'Toy Boy', morre aos 37 anos





O ator espanhol José de la Torre , conhecido por seus papéis em séries como Toy Boy e Vis a Vis , morreu nesta quinta-feira (5), aos 37 anos. A notícia foi confirmada pela Unión de Actores y Actrices, da Espanha.

De acordo com informações, a causa da morte foi uma "doença diagnosticada há alguns meses" , mas os detalhes específicos não foram revelados. O corpo do ator será cremado nesta sexta-feira (6), em Córdoba, na Espanha.

Jesús Mosquera Bernal, colega de José no seriado Toy Boy (Netflix) , prestou uma homenagem ao amigo com uma mensagem no Instagram. "José De La Torre morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos", escreveu o ator.