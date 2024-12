Foto: Cléber Correa Nathalia Serra

Nathalia Serra possui uma carreira que atravessa os diferentes formatos de arte: do cinema (Mamonas Assassinas) o teatro, entre novelas e séries (Malhação - Pro Dia Nascer Feliz), a atriz acumula uma vasta experiência no audiovisual. Agora, seu trabalho mais recente é o retorno do musical " O Rei do Rock ".

Baseada na história de Elvis Presley, a obra tem como foco abordar a carreira do músico e suas relações pessoais e profissionais. Por esse lado, Serra vive Ann Margaret, cantora norte-americana que se relacionou com o performer em 1964.

Em conversa com o IG Gente, a atriz deu detalhes de como foi sua preparação e também abordou questões pessoais. Leia abaixo a entrevista com Nathalia Serra:

1) No musical 'O Rei do Rock' você interpreta a cantora Ann Margret. O que você e a sua personagem tem em comum?



N: Ann Margret é atriz, cantora e dançarina. Me sinto muito honrada em poder estar escalada para defender uma personagem, que possua as mesmas habilidades que há tanto tempo trabalho para aperfeiçoar. Mas adoro e sinto muita identificação, com o fato dela ser uma mulher interessantíssima, ousada, muito à frente do seu tempo, e que não se submeteu a viver à sombra de um homem, no caso dela, um grande ídolo como Elvis Presley.

2) Quais desafios encontrou ao interpretá-la em 'O Rei do Rock'? Como foi sua pesquisa para encarar esse papel?



N: Sinto que, até por uma questão geracional, meu principal desafio foi sentir empatia, e acreditar genuinamente, que essa mulher ocupando o papel de amante na vida desse cara, pudesse acreditar em uma relação saudável ao lado dele, mesmo que ele abrisse mão da relação com a Priscilla. Hoje sabemos que quem faz com uma, faz com todas, mas compreendo que para a época, dificilmente ela teria essa visão. De toda forma, foi maravilhoso mergulhar de cabeça na vida dessa mulher e artista interessantíssima! Vivi um grande hiperfoco consumindo todas as entrevistas e documentários possíveis, além de todos os filmes e discografia. Ann Margret mesmo aos 83 anos, se mantém super ativa artisticamente.



3) Apostar a carreira em teatro musical exige habilidades que vão além de atuar. Como é isso para você? Você também investe em aulas de canto e dança?

N: Com certeza, atores de musical são atletas de alta performance. É mais que necessário manter a saúde e a técnica vocal e física super afiada para encarar um universo de audições tão acirradas, com profissionais cada vez mais preparados, além da agenda que inclui até 8 sessões semanais, incluindo alguns dias de sessões duplas.

4) Durante sua carreira transitou por diferentes mídias como TV, cinema e teatro. Se identifica mais com algum deles? Por quê?

N: Eu sou bem passional, e acho que sempre vou acabar escolhendo o trabalho e o veículo que estiver atuando no momento de responder essa pergunta. Mas acredito que meu objetivo sempre será contar boas histórias, independente da forma.

5) A temporada de 'O Rei do Rock' está chegando ao final. Você vai se dar férias ou já tem algum projeto para 2025?

N: Não tiro férias desde 2014, inclusive meu passaporte está vencido desde essa época! É um misto de preocupação e gratidão, mas dificilmente me darei férias após esse projeto. Minha busca é por mais reconhecimento e estabilidade na profissão. Talvez por atuar em tantas frentes, estou sempre buscando uma nova oportunidade.

6) Durante a sua carreira você já passou por alguma situação de assédio?

N: Com certeza, algumas. Ser mulher é ba-ba-do! É necessário ter muito sangue frio, firmeza no posicionamento e não ter medo de pedir ajuda.