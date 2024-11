Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa e Belo

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre o casamento de 16 anos que teve com o cantor Belo no documentário Belo, Perto Demais da Luz, disponível no Globoplay. Durante a produção, a influenciadora fitness compartilhou detalhes da relação, marcada por altos e baixos, até o término anunciado em abril deste ano, em meio a rumores de traição.

Um dos momentos mais marcantes foi quando Gracyanne acusou Belo de mentir compulsivamente. "Ele mente sobre tudo, o tempo todo. E não estou falando de traição ou algo entre homem e mulher. Nosso problema nunca foi esse. Ele mente sobre coisas insignificantes. É difícil olhar nos olhos de alguém, saber a verdade e vê-lo mentir para você", desabafou.





A declaração dividiu a internet. Muitos internautas criticaram Gracyanne, acusando-a de também ter mentido e traído o cantor. A musa fitness, no entanto, não hesitou em rebater: "Não menti, querido". Alguns usuários defenderam Gracyanne, alegando que é comum as pessoas não falarem abertamente durante o relacionamento.

No documentário, Gracyanne também abordou os rumores de infidelidade que cercaram o casal. Segundo ela, Belo já estava ciente da situação quando o jornalista Leo Dias trouxe o caso à tona. "Quando Leo Dias me ligou para saber da traição, eu disse: 'é verdade'. Ele me contou que Belo já sabia há um tempo", afirmou.

"Quando saiu a notícia do término, já estávamos separados. Eu já estava com outra pessoa e ele também. Ele preferiu permanecer em silêncio, fazer um show incrível e chorar", revelou Gracyanne, referindo-se ao lançamento da turnê comemorativa de 30 anos do grupo Soweto, que marcou o início da carreira de Belo.