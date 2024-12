Foto: Creative Commons Beyoncé é a maior cantora pop do século 21, segundo revista





A cantora Beyoncé foi nomeada pela revista Billboard como a maior estrela pop do século 21 . A escolha foi fundamentada nos 25 anos de influência, impacto e evolução da artista, segundo a equipe editorial da publicação.

A Billboard destacou que o topo da lista foi conquistado por Beyoncé devido ao seu compromisso constante com inovação, evolução e excelência. Esses elementos fizeram dela o parâmetro pelo qual todas as outras estrelas pop do século 21 têm sido avaliadas.

A vencedora do Grammy, considerada uma artista e criadora pioneira, estabeleceu novos padrões para a indústria musical.

Com um impressionante recorde de 32 Grammys, Beyoncé se tornou, em novembro, a artista mais premiada da história da cerimônia. A publicação também ressaltou o legado duradouro da cantora.





"Beyoncé continua firmemente comprometida em avançar. Ela não persegue tendências ou juventude; mesmo ao colaborar com artistas mais novos, ela consegue encontrar pontos comuns que não resultam em comprometimento ou distorção de nenhuma das partes. Em vez disso, ela busca a grandeza: obras artísticas plenamente realizadas que irão agregar não apenas ao seu legado, mas à cultura e à história da música popular", afirmou a Billboard.

Desde agosto, a Billboard tem divulgado sua lista dos 25 melhores artistas pop dos últimos 25 anos, escolhidos pela equipe editorial. A seleção inclui artistas que, segundo a revista, definiram o estrelato pop e exemplificaram a "grandeza pop" desde a virada do milênio.

Confira o ranking completo:



Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele Usher Eminem Nicki Minaj Justin Timberlake Miley Cyrus Jay-Z Shakira The Weeknd BTS Bruno Mars Lil Wayne One Direction Bad Bunny Ed Sheeran Katy Perry