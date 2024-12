Arthur Ferreira Quem são os atores de Senna, minissérie sobre o piloto brasileiro de F1





A Netflix divulgou nesta quarta-feira (4) um vídeo inédito de bastidores de Senna , que conta sobre o grande desafio que foi reconstituir os autódromos onde Ayrton competiu e fez história.

O conteúdo conta com depoimentos da equipe de produção e do elenco, e destaca as técnicas utilizadas para garantir uma experiência imersiva nas cenas de corrida da minissérie.

Segundo informação da Netflix, a maioria das cenas foi filmada no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina, por conta da grande versatilidade do local.

“É um dos poucos autódromos que foi construído para a Fórmula 1 e não mudou radicalmente nos últimos 30 anos. Então, possui características arquitetônicas, de engenharia, de desenhos de pista que são muito parecidas com as dos autódromos que a gente precisava reproduzir e que não encontraríamos mais em Interlagos, Silverstone, Suzuka, qualquer um dos autódromos onde a história se passa", explica o diretor-geral e showrunner, Vicente Amorim.

Já disponível na Netflix, Senna mostra, ao longo de seis episódios e pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.