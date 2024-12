Reprodução/Instagram Julio Rocha

O ator Julio Rocha compartilhou detalhes sobre o período em que recebeu propostas para posar nu no auge de sua carreira. Apesar da tentadora oferta, ele decidiu não aceitar. "Confesso que cogitei por alguns segundos, mas decidi não aceitar. Na época, muita gente achou que eu era maluco, especialmente quem estava fora do meio artístico. Mas eu não me arrependo", revelou o ex-galã da Globo.

Embora tenha recusado o ensaio nu, Julio aproveitou a fama para realizar campanhas e editoriais de cueca, consolidando uma imagem como símbolo de sensualidade. "Gastei muito mais tempo desfilando de roupa íntima em comerciais e editoriais do que teria gasto com um ensaio nu. Foi uma fase ótima, eu me divertia muito e ainda ganhava dinheiro", comentou o ator.





O porte físico do artista também foi destaque em diversas novelas dos anos 2000, em cenas que esquentaram a trama e marcaram a carreira. "Nunca tive problema em interpretar esses papéis. Sempre levei isso de forma leve e profissional", garantiu. Desde seu último papel em Amor à Vida (Globo), o ator dedica-se à produção de conteúdo nas redes sociais e está aberto a novos desafios na TV.

Para Julio, as redes sociais oferecem uma nova forma de se conectar com o público e explorar seu lado criativo. "É algo que eu valorizo muito e me permite reinventar minha carreira de maneiras inesperadas", concluiu.