Le Ferrarez Bruno Rosa anuncia Jorge

Audiovisual será registrado na próxima terça (10), na capital sertaneja

Ele vem aí e com novidade boa! Bruno Rosa anuncia gravação de “ EVOLUÇÃO ”, projeto audiovisual que leva o nome da fase atual do cantor, mostrando a maturidade tanto de sua sonoridade quando de sua pessoa. Para o projeto, que vai trazer 100% das faixas inéditas, o artista contará com as participações de grandes nomes da música sertaneja, como Jorge & Mateus e Clayton & Romário . A filmagem deste, que é o quarto audiovisual do cantor, acontece no próximo dia 10 de dezembro, na Arena Multiplace , em Goiânia, capital da música sertaneja .

“ Gravar esse projeto é mais do que um marco na minha carreira; é a realização de um sonho. Cada música, cada nota, é uma parte da minha história que quero dividir com quem sempre me apoiou. Estamos pensando em cada detalhe com muito carinho, nas músicas, as participações… Quero mostrar essa nova fase e espero que o público aproveite cada segundo dessa nova jornada. O projeto fala da minha evolução tanto como artista e como pessoa. Para ele, trago essa maturidade da minha sonoridade e da minha imagem. Vai ser uma noite inesquecível! “, diz Bruno .

“ Estamos muito animados para, mais uma vez, fazer parte do projeto do nosso parceiro. Ele sempre traz uma energia única e saber que estamos juntos nessa jornada me motiva a entregar o melhor ”, fala Clayton . “ Eu sempre fico empolgado quando o Bruno nos chama para um novo projeto, não tem como não estar ansioso, o resultado é sempre muito bom ”, completa Romário .

Para o audiovisual, o cantor separou uma setlist repleta de grandes apostas para o mercado fonográfico e que prometem conquistar os corações do público, à semelhança de “ Rolê do Rosa ”, terceiro DVD do sertanejo que traz sucessos como “ Indecisão ”, “ Meu Fake Viu ” e “ Quem é o Mais Sem Vergonha? ”.

Com cerca de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify, 163 milhões de plays no YouTube e cinco anos de carreira, Bruno Rosa tem cativado o público com seu tom vibrante e sua simplicidade ao fazer e cantar suas músicas. Em ascensão no segmento, o sertanejo coleciona ainda outros sucessos, como “ Cerveja e Socorro ” e “ Enganador de Corações ”.

O post Bruno Rosa anuncia Jorge & Mateus e Clayton & Romário em Evolução, seu novo projeto apareceu primeiro em EGOBrazil .