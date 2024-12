Instagram/@gracielelacerdaoficial Graciele Lacerda exibe banheiro luxuoso preparado para a filha na reta final da gravidez

















Graciele Lacerda encantou os fãs ao compartilhar detalhes do banheiro exclusivo de Clara , sua primeira filha com Zezé Di Camargo.

No vídeo, a influencer começou mostrando a montagem da banheira do bebê e aproveitou para revelar a decoração luxuosa do espaço, toda em tons dourados.

Primeiro, Graciele exibiu a área do box, que conta com nichos iluminados, portas de vidro e puxadores dourados. O chuveiro e as torneiras seguem o mesmo tom, harmonizando com o estilo sofisticado do apartamento do casal.

Em seguida, ela destacou um item especial: um secador de toalhas de parede.

"Olha o box, que lindo que ficou! O banheiro dela está uma gracinha. Esse aqui é um secador, ele esquenta para secar a toalha. Amei isso daqui" , comentou Graciele, visivelmente animada.