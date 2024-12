Reprodução/Instagram Gisele Bündchen

Gisele Bündchen e o namorado, Joaquim Valente , foram fotografados durante um passeio romântico na Costa Rica, onde a modelo mostrou a barriga de grávida. As imagens, publicadas pelo jornal britânico Daily Mail nesta segunda-feira (2), mostram o casal caminhando pela praia e pelas pedras, compartilhando momentos de carinho, incluindo um beijo apaixonado.





A supermodelo chamou atenção com um look descontraído, composto por um vestido curto e transparente, com um biquíni preto por baixo, que evidenciou o quanto a barriga já aumentou de tamanho.

O destino escolhido pelo casal não é novidade para Gisele, já que a Costa Rica foi um local frequentado por ela e seu ex-marido, Tom Brady , durante o relacionamento de 13 anos. O casal chegou a ter uma propriedade à beira-mar na região, onde celebraram momentos especiais.