Reprodução: Instagram Gabi Melim

Gabi Melim dividiu com os seguidores, na manhã desta quarta-feira (04), a fisioterapia que realiza três vezes por dia depois do diagnóstico da paralisia de Bell . Por conta da condição, a performer iniciou os cuidados.

"E vamos em busca da recuperação. Fisioterapia três vezes ao dia (manhã, tarde e noite). Ela me ensinou a fazer alongamento sozinha e faço com ela três vezes por semana", escreveu a artista.

No registro, ela aparece realizando o procedimento. A cantora revelou, no último domingo (1º), o diagnostico da paralisia. "Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell, por conta de ansiedade”, contou o motivo.

“O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui, e qualquer vibração”, tranquilizou a cantora.

O que é a paralisia de Bell?

A paralisia de Bell é uma condição que afeta um dos lados do rosto, o deixando paralisado. Entre algums dos sintomas principais, estão a dor atrás do olho, dificuldades em piscar ou fechar o olho e dor de cabeça.