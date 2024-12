Reprodução Instagram - 21.11.2024 Natacha Horana





O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN) revelou que a influenciadora digital Natacha Horana da Silva, ex-bailarina do apresentador Fausto Silva , recebeu R$ 246 mil de um grupo de empresas vinculado a um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) . A informação foi divulgada pelos jornalistas Flávio VM Costa e Luís Adorno, colunistas do UOL.

De acordo com os promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Natacha teria um relacionamento com "Colorido", um dos chefes do PCC , e visitado o criminoso várias vezes no presídio federal de Brasília.

Para facilitar as visitas, ela contou com o auxílio de um dos filhos de Colorido, que ajudava na logística e no envio de correspondências.

Colorido, que foi preso em 16 de abril de 2022 em Pernambuco, junto com Natacha, é apontado como um dos principais chefes de rua da facção criminosa.

As investigações revelam que Natacha recebeu R$ 246 mil do Grupo Pará, uma organização envolvida na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Além disso, ela teria movimentado recursos do esquema usando a conta bancária de sua mãe.

A investigação também descobriu que, nos últimos dez anos, a influenciadora recebeu R$ 7,6 milhões em sua conta bancária pessoal. Em uma das empresas registradas em seu nome, foi identificado que o maior depositante foi um CNPJ vinculado à mãe de outro traficante de drogas.

Natacha também realizou transações com a empresa EZ Multimarcas Veículos, que está sob investigação da Operação Fim da Linha, que apura a infiltração do PCC no sistema de transporte público de São Paulo. A operação investiga a venda de mais de 100 carros de luxo e esportivos para indivíduos ligados ao esquema criminoso.

A influenciadora foi presa em 14 de novembro, na zona sul de São Paulo , durante a Operação Argento, que investiga lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e envolvimento com organizações criminosas.

Durante a prisão, a polícia encontrou R$ 119.650 em dinheiro vivo com Natacha, além de apreender um carro — que ela alegou ser emprestado — e bolsas de grife. Natacha foi parte da equipe de balé do Faustão entre 2015 e 2022.