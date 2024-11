Reprodução/Instagram Ketlin Groisman





Após realizar uma cirurgia de reconstrução do hímen, a influenciadora Ketlin Groisman , conhecida por seu trabalho em plataformas de conteúdo adulto, anunciou uma iniciativa que tem gerado grande repercussão: ela pretende leiloar a experiência de reviver sua "primeira vez". Ketlin considera o momento uma celebração pessoal e uma oportunidade para compartilhar o evento de maneira marcante, afirmando que "voltou a ser virgem".

A cirurgia, realizada em setembro e que incluiu também uma ninfoplastia, custou cerca de R$ 18 mil. Desde então, a influenciadora tem recebido propostas de valores expressivos. Entre as ofertas mais chamativas está a de um fã brasileiro residente na Itália, que ofereceu R$ 500 mil para um fim de semana em um destino paradisíaco, com a condição de ser o escolhido para essa experiência.

Ketlin permanece inabalável frente às críticas, defendendo sua autonomia sobre o próprio corpo. “A mulher faz o que quiser com o próprio corpo, não vou me limitar com o que outros dizem”, declarou. Ela também informou que o valor arrecadado no leilão será destinado a investimentos pessoais e empresariais.

Mais detalhes sobre a dinâmica do leilão serão divulgados em breve, mas a notícia já tem atraído atenção e alimentado debates nas redes sociais e no público que acompanha o trabalho da influenciadora.