Anitta posta fotos de homenagem no Prêmio Multishow





A cantora Anitta compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (4), um texto de agradecimento acompanhado de registros dos momentos mais especiais da noite em que foi homenageada no Prêmio Multishow . Na ocasião, ela recebeu os troféus de Clipe TVZ e Funk do Ano.

"Receber essa homenagem no meu país tem a mesma importância de qualquer prêmio internacional que eu faça parte. Meu coração está cheio de gratidão a todos que fizeram parte da minha história. Ser considerada vanguarda com apenas 31 anos é reflexo de uma trajetória curta, mas de muita dedicação, foco e persistência."

Anitta também refletiu sobre humildade, solidão e pioneirismo que marcaram sua trajetória.





"Há 10 anos, ninguém no Brasil diria que o que fizemos era possível, ninguém diria que seria eu a pessoa a chegar lá. E antes eu tinha medo de dizer que cheguei lá, queria parecer humildade. Hoje, vejo que humildade não tem nada a ver com isso. Reconhecer sua luta com respeito e gratidão a tudo que veio antes é um ato de humildade."

"A jornada de um pioneiro é solitária as vezes, muitas vezes precisei insistir em algo que só eu estava acreditando. Muitas vezes, eu precisei silenciar tudo em minha volta pra escutar o que eu mesmo pressentia, enquanto todos diziam o contrário. Que bom que tive pessoas ao meu lado que me amam tanto, a ponto de se dedicarem por algo cuja garantia de sucesso era apenas a minha intuição."

Além disso, deixou um aviso de que ainda irá surpreender, mas pediu que não criem grandes expectativas sobre ela.

"Anos depois, quando tudo que eu visualizei ia acontecendo, coisinha por coisinha, a sensação é de confiança, no universo e em mim mesma. Estou livre, mas não por que já conquistei o inimaginável. Estou livre por que decidi estar. Agora estou. E que venha o que tiver que vier, seja isso um GRANDE TUDO como agora estão acostumados, ou um grande NADA, como a maioria de vocês nem imagina que aquela ANITTA possa sequer pensar em optar por viver."

"GRATIDÃO PELA HOMENAGEM E RECONHECIMENTO DE TANTA HISTÓRIA. Foi muito importante pra mim. Vocês fazem parte das minhas vitórias @multishow @tvglobo Obrigada fãs, amo vocês. Equipe e família. Aprendo muito com vocês, sou muito grata", finalizou.