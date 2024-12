Reprodução: Instagram Wanderléa

Wanderléa entrou em detalhes a respeito de sua relação com Nanato, filho de Chacrinha . Em conversa com Astrid Fontenelle para o programa Admiráveis Conselheiras , ela comentou sobre o acidente do ex-noivo, que ficou tetraplégico . Os dois ficaram juntos cerca de 7 anos, mas não chegaram a casar



"Se eu estivesse em uma cadeira de rodas, gostaria que não me abandonassem", iniciou ela ao relembrar a tragédia. Ela explicou que ficou ao lado do ex-esposo depois do acidente: "Fiquei envolvida naquilo durante 7 anos", contou.

A veterana contou que, ao mesmo tempo em que sua vida pessoal estava turbulenta, sua carreira deslanchava: "A carreira era um sucesso extraordinário e, em casa, uma tragédia", disse.

A artista ainda relatou que recebeu críticas por sua atitude com Nanato: "Pessoas discriminaram meu companheiro, mas eu não saberia fazer diferente", ressaltou Wanderléa. Fontenelle, então, perguntou como foi para a cantora lidar com tudo isso emocionamente.

"Fiquei muito triste com a vida. Tive momentos de depressão. E o palco é o que me acendia, sempre foi minha salvação", afirmou a cantora.

Assista ao trecho: