Reprodução Virginia Fonseca

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets aprovou nesta terça-feira (3) a convocação da influenciadora Virgínia Fonseca para prestar depoimento sobre campanhas de marketing relacionadas a apostas online. O ex-BBB Felipe Prior também foi convocado por conta de contratos suspeitos com empresas do setor.

De acordo com a relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), a presença de Virgínia Fonseca é essencial devido à influência digital expressiva e ao impacto das ações publicitárias nos seguidores. Somente no Instagram, a influenciadora acumula mais de 51,8 milhões de pessoas que a acompanham.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, destacou Soraya.

A senadora também ressaltou a necessidade de apurar as responsabilidades éticas associadas a essas publicidades. “Dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online”, afirmou.

A convocação de Felipe Prior foi justificada pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), que destacou cláusulas de um contrato firmado pelo ex-BBB com uma empresa de apostas. Segundo o parlamentar, o contrato previa que Prior receberia 15% da receita perdida pelos novos apostadores que ele trouxesse para a plataforma.

“O arquiteto está usando sua visibilidade nas redes sociais para ganhar milhões de reais em jogos de azar, mas ao custo de um crescente prejuízo para muitos de seus seguidores”, explicou Izalci.

A CPI das bets também já convocou outros famosos, como Deolane Bezerra, GKay, Felipe Neto, Tirulipa, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Jojo Todynho, e solicitou informações financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre empresas de apostas e personalidades envolvidas no setor.