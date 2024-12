Duda Cardim Britney Spears anuncia ‘B Tiny’, sua própria marca de joias





Britney Spears , que completou 43 anos nesta segunda-feira (2), chamou a atenção ao publicar um vídeo curioso em suas redes sociais. Nele, a cantora afirmou que, na verdade, está celebrando 5 anos e revelou planos de se mudar para o México .

Durante o vídeo, Britney também mencionou sentir-se incomodada com a abordagem dos paparazzi, citando um episódio que a deixou particularmente desconfortável.

"Não sei exatamente por que os paparazzi me colocaram em um avião, usando uma máscara no rosto. Nem parece eu. Não sei por que estava segurando um isqueiro em minhas mãos. Acho que meu amigo me deu sem querer. Mas, de qualquer forma, é meu aniversário. Eu não estou completando 43 anos, estou fazendo cinco. Tenho que ir ao jardim de infância amanhã", disse a artista.





Ela ainda expressou sua insatisfação com a forma como tem sido tratada: "Me machuca realmente os paparazzi me fotografarem com a máscara. Nem parece eu. Eles sempre foram muito cruéis comigo. Esse é o motivo de eu ter mudado para o México."

A polêmica começou quando, no dia de seu aniversário, Britney foi fotografada na pista do aeroporto de Los Angeles , embarcando em um jato particular. Ela usava um casaco branco, chapéu preto, óculos escuros e botas, enquanto segurava um isqueiro.

As imagens, divulgadas pouco após a oficialização de seu divórcio com Sam Asghari , geraram reações diversas e parecem ter contribuído para a decisão da cantora de se afastar ainda mais dos holofotes.