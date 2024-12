Tiago Ghidotti Wesley Safadão reúne convidados e agita o estacionamento da Neo Química Arena

Tradicionalmente anfitrião de grandes festas, no próximo sábado (7), o cantor Wesley Safadão vai ser o headliner do “ Arrocha Safadão ”, que acontece no estacionamento da Neo Química Arena, zona leste de São Paulo. O evento, que promete agitar a capital paulista com os maiores sucessos do arrocha e do forró, contará com a presença de Natanzinho Lima, Heitor Costa, Devinho Novaes, Kaelzinho Ferraz e Rafinha Bom de Verdade, cantando o ritmo que está dominando as playlists.

Com uma produção impecável e uma estrutura de palco de tirar o fôlego, o “ Arrocha Safadão ” será uma experiência única para os fãs do gênero musical, que poderão ver e viver uma verdadeira celebração da música nordestina. O evento tem início marcado para 12h e promete trazer a energia única que só Wesley Safadão sabe transmitir, criando uma atmosfera animada e cheia de surpresas.

Os ingressos para o “ Arrocha Safadão ” já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Virtual Ticket . A expectativa é de que a primeira edição do evento seja um sucesso absoluto, reunindo fãs de todas as idades para celebrar a música e a alegria do forró e do arrocha.

Serviço

Arrocha Safadão

Quando: sábado, 07 de dezembro de 2024

Onde: Estacionamento da Neo Química Arena – Avenida Miguel Ignácio Curi, 111 – Vila Carmosina

Informações e ingressos: https://www.virtualticket.com.br/eventos/arrocha-safadao-sao-paulo

