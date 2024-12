Reprodução Morre passageiro no navio de Maiara e Maraisa após mal súbito; veja detalhes





Maiara , da dupla Maiara e Maraisa, protagonizou um momento inusitado durante o cruzeiro da dupla, que reuniu amigos e artistas do cenário sertanejo. Sempre animada, a cantora aproveitou para se divertir nos shows dos colegas, mas sua empolgação acabou chamando atenção.





Em uma das apresentações, Maiara subiu ao palco durante o show de Gian e Giovanni , acompanhados por Hugo e Guilherme . Contudo, seu entusiasmo foi além do esperado, gerando preocupação entre fãs e convidados. A cantora acabou sendo retirada do palco com a ajuda da segurança.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pela jornalista Keila Jimenez, gerando grande repercussão entre os internautas.