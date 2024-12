Reprodução/Instagram Festival Popload





Acabou a ansiedade dos amantes da música! O Popload festival anunciou nesta terça-feira (3) o line-up completo das atrações. A nona edição do evento conta com 5 mulheres dentre os 7 artistas confirmados.

Além de Norah Jones e St. Vincent, já anunciadas, a festa musical também contará com apresentações exclusivas de Laufey, Kim Gordon, The Lemon Twigs, Terno Rei & Samuel Rosa, Tássia Reis e Exclusive Os Cabides.

A venda geral de ingressos está disponível a partir de hoje, 3 de dezembro, às 12h, no site da Tickets For Fun. O Popload acontecerá em 31 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo.