Gkay impressiona ao comemorar aniversário de 32 anos com bolo gigante Dia de festa na casa de Gkay! A influenciadora digital Gessica Kayane usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 3, para celebrar a chegada de seus 32 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante da ‘Dança dos Famosos’ compartilhou um vídeo especial de boas-vindas ao novo ciclo que se inicia. […]O post Gkay impressiona ao comemorar aniversário de 32 anos com bolo gigante apareceu primeiro em EGOBrazil.

