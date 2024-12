Reprodução: Instagram/X Luiz Caldas

Tieta está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo e, com isso, a abertura do folhetim dos anos 80 tem dado o que falar. Na música tema da novela, é Luiz Caldas quem dá a voz ao sucesso que marcou gerações. Veja abaixo por onde anda o cantor .



O artista de 61 anos é de Feira de Santana, na Bahia. Considerado por muitos o "pai" do axé, o músico emprestou os vocais para a faixa Tieta, que foi escrita por Boni e possui melodia de Paulo Debétio.

Nas plataformas digitais como o Spotify, a faixa Haja Amor já conta com mais de 10 milhões de streamings. Além dela, as canções Baianidade Nagô, Selva Branca e Eva estão entre as mais ouvidas pelos fãs do performer.

Há dois anos, Luiz Caldas foi indicado ao Grammy Latino pelo seu trabalho no projeto Sambadeiras. Em 2022, ele recebeu novamente uma nomeação pelo álbum de forró Remelexo Bom. Em ambas as edições, o cantor concorreu na categoria Melhor álbum de Música de Raiz em Língua Portuguesa.

Nas redes sociais, o veterano publica vídeos cantando seus e outros sucessos da música brasileira e internacional. Veja abaixo um vídeo de Luiz Caldas performando Folhetim, canção gravada na voz de Gal Costa e de autoria de Chico Buarque.