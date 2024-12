Instagram Nego Di é casado com Gabi Sousa

A influenciadora digital e esposa do humorista Nego Di, Gabi Souza, detalhou nesta terça-feira (3) os ganhos que teve com a criação de conteúdo adulto para plataformas +18.



Segundo a criadora de conteúdo, apenas em três dias, ela conseguiu faturar R$ 100 mil em uma rede social para adultos: "Não faz três semanas ainda que abri meu perfil, e a Privacy já mudou minha vida completamente. É inacreditável, surreal, inconcebível que tudo isso aconteça em tão pouco tempo. Ainda estou assimilando".

Gabi ocupou o primeiro lugar entre os perfis mais acessados na plataforma, já tendo realizado uma collab com a modelo Andressa Urach.

Prisão

Nego Di deixou a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), localizada no Rio Grande do Sul, na última semana, após mais de 130 dias preso. O comediante é acusado de envolvimento em um suposto esquema de estelionato, com venda de produtos que não teriam sido entregues por uma loja virtual.

Gabi Sousa também foi presa em julho deste ano em Santa Catarina, após ser acusada de suspeita de lavagem de R$ 2 milhões com a promoção de rifas virtuais. Entretanto, ela foi solta após o pagamento de uma fiança de R$ 14 mil.

Em entrevista ao podcast Dá o Play , Gabi explicou como foi enfrentar as mudanças após a prisão do esposo: "Foi algo completamente inesperado, é bizarro. Como assim preso? Levaram ele de casa e agora está em Porto Alegre. Eu preciso ir lá pelo menos uma vez por semana, nas visitas aos sábados, mas continuo morando em Floripa. Nos primeiros dias, caí em depressão. Não conseguia nem levantar, meu pai teve que ir até a minha casa me ajudar a tomar banho. Ninguém sabe o que estou passando".

Ela continua: "Meu padrão de vida caiu, claro. Mas eu sempre vivi bem. Minha família é de boa, eu sou a princesinha, a primeira mulher em um bando de homens, então fui muito bem criada. Mas é lógico que não tenho mais o que tinha, a gente viajava muito".