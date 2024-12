Reprodução Jornalista da CNN surge careca ao vivo e desabafa sobre o câncer: "Nunca pensei"

A jornalista Larissa Rodrigues, da CNN Brasil, retornou ao trabalho nesta segunda-feira (3), após três meses afastada para tratar um câncer de mama triplo negativo, em estágio 2. Nas redes sociais, ela fez reflexões emocionantes sobre o tratamento e a luta contra a doença.

Larissa, que ainda está na etapa de tratamento, compartilhou a condição de saúde durante o telejornal. "É bom estar de volta. Para quem não sabe, eu estou tratando um câncer de mama e fiquei um tempo afastada, mas estamos aqui seguindo com a vida", afirmou ao público.

Nas redes sociais, Larissa revelou o impacto emocional do momento e a decisão de aparecer ao vivo careca, sem esconder os efeitos da quimioterapia. "Eu nunca pensei que entraria ao vivo careca. Não, eu não consigo me achar bonita assim. Eu ainda estou chorando e ainda tenho um tratamento imenso pela frente", escreveu.

A jornalista destacou o significado da exposição para mulheres que enfrentam desafios semelhantes. "Hoje eu mostrei para o Brasil todo que nós estamos aqui. E que nós, mulheres com câncer de mama, precisamos sim de atenção, bom tratamento de saúde e muito amor. Não é força, gente. É necessidade."

Larissa também celebrou a repercussão positiva de sua decisão. "Depois dessa entrada, mulheres me mandaram mensagem dizendo que se sentiram representadas e com mais disposição para seguir esse tratamento. E eu tive a certeza que minha decisão de me mostrar careca para o Brasil todo foi acertada demais", concluiu.