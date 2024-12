Reprodução Letícia Spiller e filho

Letícia Spiller revelou que ainda não conseguiu assistir à estreia de Pedro Novaes, seu filho, como protagonista na novela Garota do Momento. A atriz está fora do Brasil há meses devido a compromissos profissionais e contou que a distância a impediu de acompanhar a nova fase da carreira do herdeiro.

Atualmente, Letícia está envolvida na divulgação do filme Inexplicável, que estreia nos cinemas brasileiros nesta semana. Antes disso, a atriz esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Portugal, onde gravou uma série.

"Minha filha, Stella, quer assistir à novela comigo. Ela diz: ‘Se você quiser ver a novela comigo, vai assistir de onde eu estou’. Meu Deus, preciso correr agora para ver", brincou em entrevista ao O Globo.

Letícia também destacou a relação próxima que mantém com Pedro, fruto do relacionamento com o ator Marcello Novaes. "Trocamos muitas dicas. Batemos texto juntos. Às vezes ele pede uma ajudinha e eu dou, sempre foi assim. Para mim, é um prazer. Sou uma mãe coruja. Não deixa de ser um exercício e um aprendizado. Eu adoro trocar com ele, somos muito amigos e parceiros", afirmou.

Em entrevista recente, também ao O Globo, Pedro Novaes comentou a pressão de ser filho de atores famosos e respondeu ao status de "nepobaby". "Estou seguindo com meus próprios pés. Se eu errar, é comigo. Se acertar, é comigo também. Existe o pré-julgamento das pessoas que esperam algo de mim, mas meu trabalho é diferente do deles."