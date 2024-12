Reprodução/Instagram Andressa Urach

Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao responder perguntas em uma caixa de interações nas redes sociais. Conhecida pela postura direta, a influenciadora respondeu a uma pergunta sobre seus sonhos com uma resposta polêmica.

Ao ser questionada sobre um desejo ainda não realizado, Andressa respondeu com franqueza: "'Dar' para 15". A resposta chamou atenção e gerou comentários nas redes. Recentemente, Andressa anunciou a participação em um filme adulto, no qual contracenou com oito homens.

Além disso, ela mencionou estar aberta a parcerias para gravações futuras, deixando um contato para interessados por meio das redes sociais. Na ocasião, disse que as pessoas com quem contracena não precisam ser famosas.