A cantora e drag queen Pabllo Vittar deixou seus seguidores chocados com as novas fotos que compartilhou no Instagram nesta segunda-feira (02). A artista fez questão de exibir seu corpão para os seguidores, com direito a uma foto focada apenas no bumbum.



Pabllo fez um compilados de fotos e vídeo no Instagram, de diversos momentos desse ano, e alguns memes que fizeram com ela, para comemorar o início de dezembro.

Entretanto, algumas fotos acabaram chamando atenção dos seguidores: as imagens em que a drag queen está desmontada, usando apenas uma calcinha fio dental preta, deixando o bumbum avantajado à mostra.

Vejas as fotos



Os seguidores ficaram malucos com as fotos da artista. Uma seguidora escreveu: "Na segunda gostosas usam calcinha". Outro ressaltou: "A mais gostosa do site". Uma terceira afirmou: "O corpo da mana tá babado"